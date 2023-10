Meloni | “Sui migranti molti passi avanti nell’Ue Presto il Piano Mattei” Al via i vertici di Granada

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Si apre domani ala due giorni che vede in agenda il vertice della Comunità politica europea, composto dai 27 Stati membri più 17 Paesi partner, e il Consiglio informale europeo: Giorgiavi arriva forte del successo riscosso oggi con l’approvazione di un testo Ue sulle crisi migratorie dal quale è stato cancellato il capitolo sulle Ong. Si tratta di un risultato che rafforza un altro obiettivo centrato in precedenza, quello di far inserire all’ordine del giorno del Consiglio informale il tema. Il premier italiano, dunque, arriva in Andalusia con la sicurezza di chi è riuscito a dettare la linea su un argomento particolarmente importante.alla vigilia di: “fatti importantiinsui ...