Meghan Markle | svelato il vero motivo per cui non vuole tornare a Londra | la colpa è tutta sua

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), la duchessa nonpiù. Svelati i motivi del suo rifiuto, laè sua C’era un tempo in cuicercava di farsi spazio nel mondo della recitazione e provava in tutti i modi a farsi notare. A vederla oggi, duchessa di Sussex, con un Principe per marito ed una villa imperiale a Montecito, sembra quasi impossibile immaginarla ai suoi esordi. Il suo debutto risale probabilmente al 2006 quando era impegnata nel programma “Deal or No Deal“. “Era tra le cose che facevo insieme ad altri provini per cercare di sbarcare il lunario”, ha ricordatopensando a quel primo incarico. Non aveva ancora dei ruoli importanti, ma solo qualche comparsa in serie tv e qualche ruolo ...