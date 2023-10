Mediobanca premiata tra i Best Employers 2024 | la ricerca condotta tra 20mila dipendenti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è tra le aziende premiate in occasione dell’“Italy’s”, l’iniziativa promossa da Statista in collaborazione con Il Corriere della Sera sulla base di un’indagine indipendente delle opinioni dei lavoratori. In particolare,si è posizionata al secondo posto tra le banche italiane mentre all’interno della più ampia categoria “Banche, Assicurazioni e Servizi Finanziari” figura tra le prime cinque società con la più alta soddisfazione espressa tra i. Tra gli indicatori oggetto d’analisi, il clima di lavoro, lo sviluppo professionale, le prospettive di crescita, l’offerta di welfare e l’attenzione al benessere lavorativo oltre alla sostenibilità e ai valori aziendali. LEGGI ANCHE Ritoccata la tassa sugli extraprofitti delle banche. FdI: ...

ha inoltre conquistato i primi posti individuali come miglior analista nelle categorie "Italy - Research" (Javier Suárez, con Fabio Pavan & Andrea Filtri nelle prime posizioni) e "Italy -

Mediobanca premiata da Institutional Investor come miglior broker in ...

