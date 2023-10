McCarthy rimosso dalla carica di speaker della Camera USA

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladei Rappresentanti degli USA hadiil repubblicano Kevin, che ha già annunciato che non si ricandiderà. La Casa Bianca chiede di selezionare rapidamente uno nuovo. Senza uno, lanon è in grado di far approvare i progetti di legge. La votazione per un nuovo

...che come previsto hanno a loro volta votato contro, che considerano comunque inaffidabile. E' la prima volta nella storia moderna americana che uno Speaker viene bocciato in aula e. "...Ora lo speaker pro tempore è Patrick McHenry, un alleato diche lui aveva scelto - così vuole il protocollo, ma la sua scelta era segreta - per sostituirlo in caso fosseo non ...

La Camera ha votato: Kevin McCarthy rimosso dalla carica di Speaker La Voce di New York

Il Repubblicano Kevin McCarthy non è più lo speaker della Camera statunitense Il Post

Kevin McCarthy non è più lo speaker della Camera degli Stati Uniti. Martedì con un voto senza precedenti nella storia del Paese, l’Aula ha infatti approvato la mozione di sfiducia per rimuoverlo dell’ ...Dieci trumpiani decidono la sfiducia dello speaker repubblicano votato da loro a gennaio. La motivazione: collabora con i democratici. Il caos procedurale, quello politico e una settimana di tempo per ...