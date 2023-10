M&C Saatchi Milano | società querela l’Espresso | “Falsità nell’articolo su sessismo creativi”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – M&Ced il suo CEO Carlo Noseda, in relazione all’articolo apparso sudal titolo “, il lato oscuro dei” rappresenta “l’assolutadelle gravissime affermazioni riferite nel pezzo e comunica di aver già dato incarico ai propri avvocati dire l’articolo e chiunque altro ne divulgherà il contenuto diffamatorio”. E’ quanto si legge in una nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

Milano , 4 ott. (Adnkronos) - M&C Saatchi Milano ed il suo CEO Carlo Noseda, in relazione all'articolo apparso su l'Espresso dal titolo " sessismo , ...

M&C Saatchi Milano ed il suo CEO Carlo Noseda, in relazione all'articolo apparso su l'Espresso dal titolo " sessismo , il lato oscuro dei creativi" ...

(Adnkronos) – M&C Saatchi Milano ed il suo CEO Carlo Noseda, in relazione all'articolo apparso su l'Espresso dal titolo " sessismo , il lato ...

In relazione all'articolo apparso sul settimanale, dal titolo " sessismo , il lato oscuro dei creativi" M&C Saatchi Milano ed il suo CEO Carlo ...

In diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW Risultati e highlights di martedì 3 ottobre: Gruppo A Manchester United - Galatasaray 2 - 3 : 17' e 67' Hojlund (), 23' Zaha (G), 71' Akturkoglu (...... un paziente di nazionalità francese (F) - Ospedale di Mirano: un paziente di nazionalità croata () - Ospedale di Treviso: ricoverati 5 pazienti, di cui due minori austriaci (F,), uno spagnolo (),...

M.QUARTA, In estate vicino all'addio. Nico più maturo Firenze Viola

Copenaghen - Bayern M. (1-2) Champions League 2023 la Repubblica

UDINE - Sabato 7 ottobre, presso il Centro Commerciale CITTA’ FIERA di Udine, la quindicenne Charlotte M., content creator dal talento effervescente, incontrerà i suoi fan per presentare CRUSH, l’EP c ...(Adnkronos) - M&C Saatchi Milano ed il suo CEO Carlo Noseda, in relazione all'articolo apparso su l'Espresso dal titolo "Sessismo, il lato oscuro dei creativi" rappresenta "l'assoluta falsità delle gr ...