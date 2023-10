Maxi-incendio devasta i boschi | canadair in azione sulle colline di Fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Dalle ore 11 di questa mattina un vastosta interessando l’areava situata tra le querce, nel comune di. Oltre ai vigili del fuoco di Gaeta stanno operando due, un elicottero ante un DOS (direttore operazioni di spegnimento). Le squadre terresti e aeree stanno lavorato incessantemente per la salvaguardia di persone, animali e cose, e per contrastare i roghi che hanno bruciato vaste porzione di terreno. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornatonostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...