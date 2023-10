Max Gazzè | dal 6 ottobre fuori ”Che c’è di male” | il nuovo singolo che anticipa l’album “Amor Fabulas”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Maxtorna sulla scena discografica con tante novità: un, “Che c’è di”, in uscita il prossimo 6. Max, il 6esce il: Che c’è diPhoto Credits: Comunicazione e Media Relation: MNcommRientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Maxtorna sulla scena discografica con tante novità: uninedito, “Che c’è di”, in uscita il prossimo 6, untour, e unalbum di inediti, “”, già annunciato per la primavera 2024 per Sony Music/Epic Records. “Che c’è di ...