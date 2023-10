Mattioli sminuisce | «Vita facile per l’Inter contro un Benfica piccolo!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha vintoilla sua prima partita in Champions League di questa stagione.ritiene però i lusitani molto modesti? Mario, a Radio Radio, racconta la vittoria dei nerazzurri in Champions League: «Grande Inter, ma ilpiccolo. Trubin? Ricordiamo che allo Shakhtar ne era il punto di forza, sta confermando le sue doti.ha avuto, le palle non messe dentro da Lautaro Martinez fanno parte di quella casualità che fa parte del calcio, ma nulla toglie al valore del capitano e alla potenza della squadra. Ma di fronte un, che di quello vero, ha soltanto il nome. Ha giocatori che non sono più giocatori,ha ...