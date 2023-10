Mattarella | la correttezza dell' informazione è sempre più necessaria

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - "Si avvertepiù, anche in presenza di notizie distorte, false, non controllate, che si diffondono per i social media la necessità di unache sia professionale, corretta, trasparente". Così il presidentea Repubblica Sergio, in un messaggio per i 20 anni di Sky Italia. "Vent'anni nel mondotelevisiva costituiscono un traguardo importante. Ma per SkyTg24 significano anche un impegno di responsabilità per il futuro. La vostra testata ha arricchito l'offerta televisiva del nostro Paese con precisione e capacità di approfondimento: racconto dei fatti del giorno e bilanciamento tra notizie interne e internazionali hanno rappresentato per gli spettatori un prezioso punto di riferimento", ha affermato il capoo ...