Mattarella contro le fake news Ma “Repubblica” non si scusa dopo la smentita sulle accuse al governo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Neanche una riga, questa mattina, sue Stampa a riprendere la seccae lo “stupore” del presidentesulla strumentalizzazione delle sue parole pronunciate due giorni fa al festival delle Regioni, quando aveva rivolto un monito in difesa della sanità pubblica e quel ragionamento era stato utilizzato per costruire titoli su presunti attacchi alMeloni in vista di ipotetici tagli nella manovra. Oggi il presidente della, nel messaggio rivolto a Sky in occasione dei 20 anni dalla nascita del gruppo televisivo, torna sull’argomento. “Si avverte sempre più anche in presenza di notizie false e distorte che si diffondono sui social media, la necessità di un’informazione che sia professionale, concreta e trasparente”.e il monito ...