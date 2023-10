Matrimonio a Prima Vista 11 | ecco cosa succederà nella quinta puntata

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Juanchi Sanchez La convivenza vera e propria metterà a dura prova i precari equilibri dei protagonisti dell’undicesima edizione di? Cerchiamo di scoprirlo insieme, attraverso le nostre anticipazioni sul quinto episodio, in onda su Real Time mercoledì prossimo (11 ottobre 2023) ma già disponibile su Discovery+. La convivenza inizierà decisamente col piede giusto per Sonia Liverani e Alberto Miliziano. I due neo sposi passeranno i primi giorni a casa della ragazza, dove avranno modo di approfondire il loro rapporto non soltanto dal punto di’sentimentale’, ma anche da quello fisico. Tuttavia, ad un certo punto, Alberto si mostrerà titubante poiché, a differenza di Sonia, non avrà un posto tutto suo dove ospitare la moglie. Per questo, dovrà ‘forzare’ la Liverani ad una convivenza con i ...