Masters 1000 Shanghai 2023 | Fognini eliminato al primo turno da Kokkinakis

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fabioè statoaldeldiper mano di Thanasi. 6-2 6-4 il punteggio del match, durato 1h20? e portato a casa con merito da, estremamente efficace con il servizio e bravo ad approfittare delle imprecisioni di. Fabio ha pagato una partenza a rilento, che di fatto gli è costata ilset, mentre nella seconda frazione se l’è giocata alla grande, ma un passaggio a vuoto nel finale gli è costato molto caro. Si ferma dunque la corsa di, che ora tornerà in Europa per giocare i Challenger sulla terra rossa.invece vola al secondo, ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Kokkinakis , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Il ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Kokkinakis , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Il ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Kokkinakis , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Il ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Kokkinakis , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Il ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Kokkinakis , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor). Il ...

Stefano Napolitano affronterà Beibit Zhukayev al primo turno deldi Shanghai 2023 , in programma dal 4 al 15 ottobre. Il tennista piemontese qualificandosi nel torneo cinese si prende l'ennesima soddisfazione di una stagione che l'ha visto tornare su ...Sinner va a caccia del terzo titolo stagionale dopo quelli vinti nel torneo Atp di Montpellier e neldi Toronto. Il 22enne altoatesino in carriera vanta 8 titoli. Davanti avrà la sua ...

Incredibile a Shanghai: pallata di Polmans contro l’arbitro, Napolitano entra in tabellone La Gazzetta dello Sport

ATP Shanghai, dove vedere il torneo Masters 1000 in tv e streaming Sky Sport

Il 38enne si è inchinato in due set a Dusan Lajovic nel Masters 1000 cinese, peccando di costanza nel corso di tutto l'incontro ...Stan Wawrinka (ATP 47) è stato subito eliminato al primo turno al Masters 1000 di Shanghai. Il vodese, già battuto in entrata settimana scorsa ad Astana, si è arreso per 6-4 7-6 (9/7) dopo 1h49’ a Dus ...