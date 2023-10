Massimo Giannini La Stampa il 21 ottobre alla Confartigianato Ancona

Ha citato 'Il Gladiatore' , ieri 5 ottobrenel suo ultimo incontro con la redazione de La Stampa. Riporta il Giornale in un retroscena che secondo quanto raccontato dai colleghi l'orma ex direttore 'abbia evocato il generale ...Silurato. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 ottobre, la notizia:'out' dalla Stampa . Non è più lui il direttore. Al suo posto Andrea Malaguti , ormai ex vicedirottre. Un cambio, quello al vertice del quotidiano torinese, che in verità era nell'...

Massimo Giannini, "al mio segnale scatenate l'inferno": il retroscena dalla redazione Liberoquotidiano.it

Finisce, dopo tre anni e cinque mesi, la direzione di Massimo Giannini alla Stampa: per lui c’è il ritorno a Repubblica.Aria di cambiamento in Gedi, la galassia editoriale legata agli Agnelli-Elkann che pubblica tra gli altri Repubblica e La Stampa.