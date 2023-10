Massimiliano Varrese accusa Heidi | Con me non sei stata gentile… – VIDEO

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un confronto traBaci, il ballerino e attoredi non aver mostrato gentilezza nei suoi confronti alcune volte Un faccia a faccia quello che si è verificato traBaci.avrebbetodi non esseregentile in certe occasioni nei suoi riguardi. La ragazza chiede scusa per questo anche se non è tanto d’accordo con il pensiero di.Nei giorni scorsiha continuato a cercare di istaurare un rapporto più che amichevole con, nonostante la ragazza da settimane siachiara ...