Martina Franca | trovato morto in casa Intervento delle forze dell' ordine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In unanel centro storico di, non lontano da via Mercadante, il rinvenimento. Il cadavere’uomo è statoin serata dopo cheuuna vicina aveva dato l’allerta, notato che’uomo non c’erano tracce.di polizia, carabinieri e polizia locale, oltre che del medico legale. Da prime valutazioni è verosimile la causa naturale, decesso risalente (sempre stando a prime ricostruzioni) alle scorse ore o ad uno-due giorni. (si ringrazia portavoce.net) L'articoloin ...

La notte di terrore che ha vissuto una cagnolina in un distributore automatico di Martina Franca , in provincia di Taranto, è stata catturata dalle ...

L’uomo era a bordo della sua moto. Per cause da dettagliate, percorrendo l’ Orimini inferiore che è il tratto alternativo alla strada statale 172 ...

Reliquie e reliquiari giunti in questa chiesa per volontà della famiglia Caracciolo, baroni di Locorotondo e duchi di. Un'apertura in cui sempre preziosa è la collaborazione con l'IISS ...Dall'Adriatico allo Ionio: Castellana Grotte, con Polignano a Mare, Alberobello, Locorotondo,, Crispiano, Taranto e la stessa Aps La Rotta dei Due Mari, sottoscrive un'intesa per la promozione, la valorizzazione e la tutela del cammino in chiave sostenibilità e turismo ...

Martina Franca nei ricordi del villeggiante che la adora Noi Notizie

Martina Franca nei ricordi del villeggiante che la adora Intervento Virgilio

In una casa nel centro storico di Martina Franca, non lontano da via Mercadante, il rinvenimento. Il cadavere dell’uomo è stato trovato in serata. Intervento di polizia, carabinieri e polizia locale, ...Sarà ufficialmente presentata il prossimo 9 ottobre la nuova stagione del Teatro Nuovo a Martina Franca, ma già sono trapelati i nomi di alcuni tra gli artisti che calcheranno il palcoscenico del ...