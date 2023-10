Marquez lascia la Honda | è stata una decisione consensuale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Marcha deciso in accordo con ladi rescindere in anticipo il contratto del pilota, che prevedeva la scadenza alla fine di questa stagione. Il Teamha così dichiarato fine al rapporto tra scuderia e professionista: “Con un anno rimasto nel contratto quadriennale tra HRC e Marc Márquez, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione una volta terminata la stagione del Campionato del Mondo MotoGP 2023. Entrambe le parti hanno convenuto che è nel loro interesse cercare altre strade in futuro per raggiungere meglio i rispettivi scopi e obiettivi”. Laha poi sottolineato gli 11 anni di collaborazione tra la società motori e. Il ricordo è di un campione vincitore di sei mondiali e oltre cento podi: “Questo pone fine a 11 anni di ...