Marquez-Honda | ora è UFFICIALE | la decisione del campione spagnolo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) MotoGP ultima ora, ilha preso la, c’entra la sua collaborazione con laIn queste ultime ore è arrivata la notizia: dopo ben undici lunghi anni, la collaborazione traRacing Corporation e Marctermina qui, a renderlo noto è stata proprio l’HRC attraverso un comunicato. Sei sono stati i campionati del mondo vinti insieme nella classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie totali, 101 podi e 64 pole position, risultati invidiabili e di prestigio che entrambi porteranno ricorderanno per sempre, ma si sa anche le storie più belle prima o poi c’è il rischio che possano finire. L’accordo tra le due parti terminerà anticipatamente rispetto alla fine stabilita in ...

Ottenendo la sua prima vittoria nella classe regina in sella alla Honda RC213V nel Gran Premio delle Americhe, ad Austin in Texas, nel 2013, Marquez era diventato il più giovane vincitore di una gara ...Era pesante, l’eredità raccolta dal rookie della top class: arrivava infatti nel box Honda dopo il ritiro di Casey Stoner, capace di due titoli (uno con la Ducati). Il terzo posto ottenuto in Qatar è ...