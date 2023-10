Marquez - Honda | l' addio è ufficiale Lo spagnolo saluta dopo 11 stagioni

Per la MotoGP , il weekend a cavallo dei mesi di settembre e ottobre non propone un appuntamento banale. Al di là del fatto che nessun Gran Premio ...

ROMA - La notizia era nell'aria già da diverse settimane, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Marcdice addio alladopo ben undici stagioni e, per questo motivo, intraprenderà una nuova avventura nella classe regina . L'otto volte campione del mondo, dunque, ha preso la sua decisione ...Ne parlavamo proprio stamattina sulle colonne del nostro giornale , e l'ufficialità è arrivata alle 14 in punto ora italiana di questo mercoledì 4 ottobre. Marcnon sarà più un pilotaal termine della stagione in corso. Raggiungerà il fratello Alex in seno al team Gresini Racing , prendendo il posto di Fabio Di Giannantonio. Il pilota spagnolo ...

L'annunciato divorzio tra la Honda e Marc Marquez dopo 11 anni di competizioni e vittorie nel Mondiale MotoGp è stato ufficializzato da Honda Racing Corporation (Hrc). "Honda Racing Corporation e Marc ...di comune accordo Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di terminare anticipatamente il loro contratto quadriennale al termine della stagione 2023 del Campionato del ...