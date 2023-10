Marquez-Honda | addio ufficializzato in MotoGP | sarà Gresini Racing?

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Era nell’aria da un mesetto buono, ma adesso è giunta l’ufficialità che il mondo delle due ruote (soprattutto della classe regina) attendeva con trepidazione: il dioha deciso di separare le proprie strade dopo tante vittorie, tanti sorrisi e un rapporto che durava da ben undici anni. Decisiva, per il centauro iberico, la poca competitività mostrata dal Costruttore nipponico negli ultimi anni di. Il pluricampione del mondo con estrema probabilità abbraccerà il progetto di Borgo Panigale firmando con ilTeam che farà parte, anche nella prossima stagione, della flotta di Ducati. La voglia di provare a tornare ad essere competitivo, infatti, infiamma i pensieri dello spagnolo. Il team italiano, quindi, dovrebbe schierare in pista la coppia di fratelli salutando ...

Adesso è ufficiale: al termine di questa stagione della MotoGp Marc Marquez dirà addio alla Honda . Una decisione presa “di comune accordo”, come si ...

Marc Marquez ha deciso in accordo con la Honda di rescindere in anticipo il contratto del pilota, che prevedeva la scadenza alla fine di questa ...

MotoGP ultima ora, il campione spagnolo Marquez ha preso la decisione UFFICIALE , c’entra la sua collaborazione con la Honda In queste ultime ore è ...

LaRacing Corporation ha annunciato che Marcnon sar pi un suo pilota nella prossima stagione. La casa giapponese e il centauro spagnolo hanno deciso di comune accordo di chiudere con un ...Inevitabile, a questo punto, l'arrivo in Ducati di Alberto Capra U fficiale,e Marcsi separano a fine 2023 . Ad annunciarlo è la stessa, con un comincato pubblicato sul sito di ...

Finisce un’era: Marc Marquez e Honda ufficializzano il divorzio. Si aprono le porte della Ducati Il Fatto Quotidiano

MotoGP: ufficiale divorzio consensuale tra Marquez e Honda - Sportmediaset Sport Mediaset

Ottenendo la sua prima vittoria nella classe regina in sella alla Honda RC213V nel Gran Premio delle Americhe, ad Austin in Texas, nel 2013, Marquez era diventato il più giovane vincitore di una gara ...Era pesante, l’eredità raccolta dal rookie della top class: arrivava infatti nel box Honda dopo il ritiro di Casey Stoner, capace di due titoli (uno con la Ducati). Il terzo posto ottenuto in Qatar è ...