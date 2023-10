Marina Ovsyannikova | condannata a otto anni la giornalista che espose il cartello contro la guerra in diretta tv

È stata condannata a otto anni e sei mesi di carcere, la giornalista russa che, a pochi giorni dall'inizio della guerra in Ucraina , espose in diretta sulla televisione di Stato, durante un telegiornale, un cartello per condannare l'...Condannata a otto anni e mezzo di reclusione, la giornalista russa che il 15 marzo 2022 interruppe le trasmissioni televisive di 1Tv per protestare contro la guerra in Ucraina esibendo alle spalle della collega impegnata ...

È stata condannata a otto anni e mezzo di reclusione per «diffusione di notizie false» sulle forze armate del paese Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che il 15 marzo 2022 interruppe le ...