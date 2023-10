MARIA CORLEONE | QUARTA E ULTIMA PUNTATA | UNA RIVELAZIONE SCIOCCANTE CAMBIA TUTTO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è la serie di Canale 5 in quattro prime serate in onda dal 13 settembre, dedicata a un nuovo iconico personaggio femminile interpretato da Rosa Diletta Rossi. È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa.(Rosa Diletta Rossi), palermitana, è una giovane stilista talentuosa che vive a Milano ormai da anni in attesa di un figlio dal suo compagno Luca (Alessandro Fella), un giovane procuratore determinato e idealista. Il ritorno a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori costringe peròa rimettere in ...