Maria Corleone | dove è stato girato?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è stata girata nelle città di Roma, Palermo e Milano. Tra le prime ambientazioni che si vedono all’interno dello show è riconoscibilissimo il Duomo di Milano, ma anche Fiumicino, sul litorale romano, e Roma. Le riprese hanno avuto inizio a dicembre 2021 fino ai primi mesi del 2022, a febbraio. In particolare spiccano le riprese sul territorio della Sicilia, come quelle avvenute ad Aspra, la borgata marinara di Bagheria che si affaccia sul Golfo di Palermo, che viene inquadrato più volte nelle sequenzesi intravedono anche le tipiche imbarcazioni colorate che si trovano in quella zona. In alcune scene si può facilmente individuare corso Vittorio Emanuele, una delle due vie principali di Palermo che taglia a metà la città nel centro storico. Ultima ambientazione da notare è il Foro Italico, una zona portuale in cui ...