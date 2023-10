Marelli - Sospesa la chiusura di Crevalcore

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Laha accettato di fermare la procedura didell'impianto die di avviare l'iter per definire un nuovo futuro industriale per il sito in provincia di Bologna e salvaguardare i 229 lavoratori. La decisione, stando a quanto comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalle organizzazioni sindacali, è stata annunciata nel corso dell'incontro da tempo previsto a Palazzo Piacentini per trovare una soluzione a una crisi che ha già portato alla mobilitazione dei dipendenti del gruppo della componentistica in tutta Italia, e non solo nel sito emiliano. Durante l'incontro, il ministro Adolfo Urso ha sollecitato l'azienda a "sospendere sine die la procedura die ad approfondire tutte le ipotesi in campo per salvaguardare le attività dello stabilimento": i vertici aziendali ...