Marelli | Calenda | ' chiederò convocazione Elkann in commissione Senato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Quando Johnha venduto Magnetiha detto che non si sarebbero persi posti di lavoro.allaattività produttive deldi convocarlo. Deve arrivare un messaggio chiaro: non è perché ti chiamiche puoi fare ciò che vuoi senza che nessuno te ne chieda conto". Lo dichiara il leader di Azione Carloa margine dell'evento per i 20 anni di Sky a Roma.