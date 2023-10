Mare | quali sono le mete da raggiungere in treno in autunno?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le temperature permettono ancora di fare qualche viaggio al caldo Quest’anno l’estate non accenna a cedere il passo all’, almeno nelle temperature. Le spiagge italiane rimangono lepreferite dove trascorrere il weekend grazie anche all’atmosfera più tranquilla e rilassante data dall’assenza del turismo più intenso. L’Italia offre una vasta gamma di spiagge accessibili in, permettendo ai viaggiatori di assaporare il meglio delle coste italiane senza la necessità di spostarsi in auto. Trainline, app leader per la prenotazione di treni e pullman, ha selezionato le 5 spiagge italiane dainin questa coda lunga dell’estate. Monterosso, LiguriaL’unico borgo delle Cinque Terre a vantare un’ampia spiaggia sabbiosa e una lunga passeggiata sul lungo, ...