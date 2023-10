Marco Meier Ingemaus Feltrinelli | 326 pp | 22 euro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Se si potesse sintetizzare all’estremo la vita di Inge, si potrebbe dire che è nata come Inge Schönthal a Gottinga il 24 novembre del 1930, poi è stata soprannominata in famiglia(topolino), si è quindi trasformata in Ingee infine è divenuta semplicemente e icasticamente Inge. Una vita come una fioritura: una scoperta insistita e accurata di se stessa. Una liberazione felice e tesa all’interno delle non poche tortuosità dell’esistenza, si pone dunque ben oltre la biografia), il libro che le ha dedicato il filosofo svizzero. Un libro intenso che restituisce pienamente la forza di un secolo tragico e vibrante. Inge vive infatti il Novecento assaporandone le asprezze e strappando scampoli preziosi di ...