Marc Marquez lascia la Honda dopo 11 anni e 6 titoli

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria ormai da un pò, mancava solo l'ufficialità ed è arrivata anche quella: nonostante li leghi ancora un anno di contratto, a fine stagione le strade dellae disi separeranno. Accordo “consensuale”, precisano le parti in una nota, concordando che “fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi”. Si chiude dunque un'era, una collaborazione lunga 11e che ha fruttato seiin MotoGp, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole. Una storia di successo, partita nel 2013 quando unappena ventenne e al debutto nella classe reginail titolo in Moto2 porta laRC213V alla vittoria nel Gran Premio delle ...

After an 11-year partnership, Marc Marquez and Honda Racing Corporation (HRC) have decided to part ways at the end of the 2023 MotoGP season. Marquez, who has won 59 races and six World Championship ...