Mara Venier | il marito in sedia a rotelle | svelato il mistero che ha mandato in tilt il web

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanX-Factor, Fedez ricoverato si pensa a sostituirlo per i live?Oriana Marzoli torna a ridere, il divertente sketch con il fidanzato Daniele Dal Moro – VIDEOin ospedale con il. La conduttrice ha postato su Instagram una foto che ha fatto preoccupare i fan e che ritrae ilin. Ovviamente i follower si sono subito allarmati, dato che è stato un periodo difficile per la loro famiglia, infatti recentemente è venuto a mancare il genero di. La conduttrice di Domenica In e Nicola Carraro avevano da poco festeggiato l’anniversario. I due sembrano molto uniti e sui social ci tengono a farsi dichiarazioni d’amore, oltre che ad aggiornare ...