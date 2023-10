Manuela D' AlessandroStrage di Mestre | recuperata la scatola nera del bus precipitato

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - "Era più facile che cadesse un meteorite che un incidente così". Lo dice con gli occhi gonfi Massimo Fiorese, amministratore delegato della società 'La Linea', proprietaria del busdal cavalcavia di. Lo pensano tutti nelle ore in cui si cerca di unire i puntini per dare forma a una spiegazione razionale che tranquillizzi rispetto alla mostruosità dei numeri: ventuno passeggeri morti (nove ucraini, quattro rumeni, tre tedeschi, un italiano, un croato, due portoghesi, un sudafricano), quindici feriti, alcuni molto gravi come una bimba di quattro anni in rianimazione. Ma è la carta dell'imprevisto quella che sembra restare, più di altre, sul tavolo delle probabilità. Alberto Rizzotto, 40 anni, autista esperto che godeva di buona salute come certificano le visite annuali aziendali, potrebbe essere stato annebbiato da un malore che ...