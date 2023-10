(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - La legge di bilancio dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì 16 ottobre. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La data non è definitiva, ma potrebbe essere il 16 del mese corrente il giorno 'X' per la manovra.

In ultima analisi, però, questanon è proprio da scartare. Anzi, gli investitori approvano ... Ciò consente di manovrare le leve dello stimolo senza far schizzare i prezzil'alto. L'ultima ...approfondimento Sky 20 anni, Calenda: "Mettiamo risorsein sanità" FOTOGALLERY Sky TG24 / ... 'L'attenzione dei giovaniil M5s mi fa piacere. I giovani accedono ai social e, più ...

Ultimo'ora: **Manovra: verso Cdm il 16 ottobre** La Svolta

Verso la manovra/ Di Silverio (Anaao Assomed), Se le stime Nadef ... Sanità24

Si attendono novità per pagamenti e tasse del Tfr-Tfs agli statali, e non solo: ecco cosa aspettarsi e possibili modifiche attese ad ottobre ...Il governo è alla ricerca di soldi da impiegare nella manovra. La Nota di aggiornamento al Def ... METÀ DEGLI ITALIANI NON VERSA L'IRPEF Secondo i dati del Mef, rielaborati dall'Osservatorio sulla ...