Manovra | Torto M5s | “Meloni senza ritegno | taglia la sanità pubblica”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ROMA – “A chiacchiere, il governo di Giorgiaera quello che doveva risollevare il Paese, doveva risolvere il problema migranti, doveva investire su scuola e. I fatti poi, sono un’altra cosa. Lache si appresta a varare il governo, come si evince dalla Nadef, è unafatta soltanto di tagli lineari, che andranno a incidere pesantemente sulla crescita del Paese e sulla vita di tutti gli italiani. Una delle voci che più crea preoccupazione è quella riguardante la. Nella Nadef si scrive nero su bianco che il rapporto spesa sanitaria/Pil calerà dal 6,7% del 2022 al 6,6% nel 2023, fino ad arrivare al 6,1% nel 2026. In soldoni, il governonel 2024 taglierà quasi due miliardi al servizio sanitario nazionale. E’ così che vogliono tutelare il diritto ...

'A chiacchiere - dice Torto - il governo di Giorgia Meloni era quello che doveva risollevare il ... La manovra che si appresta a varare il governo, come si evince dalla Nadef, è una manovra fatta ... LA SANITÀ PRIVATA: SU 100 VISITE MEDICHE 40 SONO PRIVATE E non ha torto il segretario Di Silverio.

ROMA – "A chiacchiere, il governo di Giorgia Meloni era quello che doveva risollevare il Paese, doveva risolvere il problema migranti, doveva investire su scuola e sanità. I fatti poi, ...