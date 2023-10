Manila Nazzaro e la dolce dedica al fidanzato Stefano Oradei | “Sei il mio sogno da sempre”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)si sono scritti unasu Instagram: l’ex Miss Italia e il concorrente di Ballando con le stelle, infatti, sono molto uniti e non mancano mai di dimostrarsi amore reciproco sui social. In particolare, il ballerino ha condiviso nelle storie Instagram una carrellata di loro foto insieme, accompagnata dalla: “Ti prometto che sarò tuo per. Noi ovunque e mi prenderòcura di te… per l’eternità”, al cheha ripostato la storia, rispondendo: “Sei il mioda”. Instagram @e @Le dimostrazioni di ...