Manchester United | sul taccuino un difensore dell'Everton

Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 e lo fa con alcuni risultati davvero sorprendenti. Non sono ...

L'allenatore olandese del Manchester United , Erik ten Hag ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 3-2 con il Galatasaray in Champions...

I Red Devils sono sempre più in crisi: altra sconfitta per la squadra di Ten Hag, questa volta contro il Galatasaray in UEFA Champions League. L'ex ...

Inizio di stagione shock per André Onana , ex portiere dell’Inter. Dopo la bella stagione in Italia con la maglia nerazzurra, l’estremo difensore ...

...- Bayern Monaco) 1 - 2 Football Club Internazionale Milano - Sport Lisboa e Benfica (Inter - Benfica) 1 - 0 Racing Club de Lens - Arsenal Football Club (Lens - Arsenal) 2 - 1......- Bayern Monaco) 1 - 2 Football Club Internazionale Milano - Sport Lisboa e Benfica (Inter - Benfica) 1 - 0 Racing Club de Lens - Arsenal Football Club (Lens - Arsenal) 2 - 1...

Icardi beffa lo United, colpo Lens sull'Arsenal. Il Bayern trema ma rimonta sul Copenaghen La Gazzetta dello Sport

Il martedì di Champions League ha visto andare in scena la sfida tra Manchester United e Galatasaray: i turchi hanno espugnato Old Trafford, acuendo ulteriormente la crisi dei Red Devils. Protagonista ...Il portiere del Manchester United approdato in estate dall’Inter per oltre 50 milioni di euro è stato ancora protagonista in negativo nella serata di Champions League di ieri… Leggi ...