“Malata terminale uccisa con un’iniezione” | medico e marito a processo a Roma

Una vicenda delicatissima quella trattata in un'aula del tribunale di Roma. Nel 2019 una donnadi cancro ha perso la vita dopo la somministrazione di un farmaco letale, e da quattro anni il marito e un medico sono indagati proprio per questo. Per il pubblico ministero che si ..."Tumore maligno al colon". Una diagnosi che nel suo caso lasciava ormai poco spazio alle speranze, senza che nessuna cura palliativa, neanche massicce dosi di morfina, facesse effetto. Al suo fianco, ...

