Malagò | Sinner non si accontenterà del numero 4 del ranking

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Sapevamo che lì deve arrivare e lì non ci si deve fermare: chapeau sotto tutti i punti di vista. Jannikè nell’olimpo dei tennisti italiani e non ci dobbiamo accontentare, ma penso che lui assolutamente non si limiterà a questo4, ora l’obiettivo è prendere gli altri tre posti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni(nella foto), a margine della presentazione del progetto FOCE sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari, in corso oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, nella Sala Giunta del Coni a Roma. (Red/Dire)