Maccabi Haifa-Panathinaikos Europa League | 05-10-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Vittoria consistente per il Young Boys che affondano il Maccabi Haifa per 3-0: a segno Itten al 23eismo e Ugrinic al 46esimo. Chiude il tabellino ...

Terminano la programmazione odierna Hacken - Qarabag,- Panathinaikos, Molde - Bayer Leverkusen, Slavia Praga - Sheriff Tiraspol (nel gruppo della Roma) e Tolosa - LASK Linz.Gilloise ore 21 Tolosa - Lask Linz ore 21 Gruppo F- Panathinaikos ore 21 Villarreal - Rennes ore 21 Gruppo G Roma - Servette ore 21 Slavia Praga - Sheriff ore 21 Gruppo H BK Haecken ...

Maccabi Haifa-Panathinaikos, dove vederla in tv e streaming Vesuvio Live

Maccabi Haifa-Panathinaikos (Europa League, 05-10-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Seconda giornata della fase a gironi oggi, giovedì 5 ottobre, di Europa League. Due le italiane in campo: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di José Mourinho.Una gara alle 18:45 (Sporting-Atalanta in Europa League) e due alle 21 (Roma-Servette in Europa League, Fiorentina -Ferencvaros in Conference): è questo il programma degli orari tv delle partite delle ...