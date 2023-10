Lupin Parte 3 con Omar Sy | dal 5 ottobre i nuovi episodi su Netflix

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)3,Sy torna ad interpretare il ladro gentiluomo sucon 7a partire dal 5: nel cast Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella Dopo la grande anteprima italiana tenutasi lunedì 2a Roma presso il The Space Cinema Moderno,riporta sullo schermo il gentiluomo più ricercato della Francia con la terzadi, disponibile da domani giovedì 5. In questiSy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con ...

Finalmente è tutto pronto per la terzadell'originale serie televisiva che ha fatto riscoprire, e magari anche scoprire, il famigerato ladro gentiluomo Arsenio(protagonista di 17 romanzi (e 39 racconti) di Maurice Leblanc, qui ...Le informazioni, trapelate grazie ad Arsènesu X (ex Twitter), promettono di fornire uno ... Il Pro, d'altra, avrà la stessa fotocamera principale da 50 MP, ma sarà affiancato da un ultra - ...

Lupin, la terza stagione dal 5 ottobre su Netflix: il trailer. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.