Luna | in arrivo l’eclissi | la data è già fissata

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un fenomeno che desta come sempre curiosità e non manca di attirare anche i più scettici. Questo mese, infatti, arriverà un’eclissi parziale di. La sera del 28 Ottobre la Terra proietterà la sua ombra su una piccola porzione della superficie del nostro satellite che verrà quindi oscurata. Questo interessante fenomeno sarà osservabile anche dall’Italia. A partire dalle 21.36 l’ombra della Terra inizierà a coprire parte della, per poi terminare verso le 22.53. Il massimo delavverrà, con ogni probabilità, intorno alle 22.15, orario del picco massimo. A quest’ora, circa il 12 per cento del discore sarà oscurato dall’ombra del nostro pianeta. Non è stato comunque l’unico fenomeno planetario che si è verificato quest’anno. Infatti, nella notte tra il 30 e il 31 Agosto, è apparsa la cosiddetta ...