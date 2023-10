L' Ue annuncia | A novembre un piano per la migrazione legale

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - "Aadotteremo un quadro per lamolto ambizioso. Un partenariato basato sui talenti che metterà assieme i posti vacanti sul nostro mercato del lavoro con la disponibilità" di lavoratori "dai Paesi d'origine" dei migranti e "questo provvedimento permetterà certamente ai tunisini a imparare nuove competenze per soddisfare le carenze di lavoratori che frenano la crescita nel nostro mercato del lavoro". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo. Torna a riempirsi l'hotspot di Lampedusa: sono circa 550 gli ospiti dopo gli ultimi sbarcati nella notte. In 352 sono approdati sull'isola nella notte: 254 con tre barchini di 43, 54 e 59, scortati dalla Guardia di finanza; altri 98 sono stati intercettati a Lampedusa dai ...