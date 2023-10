«Ludopazza» | discesa agli inferi partendo da una sala slot Successo al Fringe Festival di Milano dello spettacolo “messinese”

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Decisamente un: nell’ ultima replica aldipiena e tanti applausi. E adesso la prossima tappa aldi Catania (piazza Scammacca), dal 19 al 29 ottobre. L’esordio da autore messo in scena (vinte finalmente titubanze e resistenze) con «» del giornalista e scrittoreDavide Marchetta non avrebbe potuto essere migliore. Nello spazio non...