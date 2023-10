Luca Trapanese chi è il fidanzato | “Vorrei che diventi a tutti gli effetti padre di Alba”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha un nuovo, dopo il termine della lunga storia d’amore conclusasi poco prima dell’adozione della piccola, storia che ha ispirato il film Nata Per Te nelle sale da domani 5 ottobre. L’attivista campano sarà tra gi ospiti della nuova puntata de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nel passato diuna storia d’amore durata 11 anni con un uomo, insieme al quale aveva in progetto di adottare un bambino: al termine della relazione,decideva di avviare la pratica per poi nel 2018 riuscire ad ottenere l’adozione della piccolanata da 30 giorni affetta dalla sindrome di Down. Abbandonata dalla madre in ospedale,ha dovuto attendere l’arrivo in primis di una famiglia, per poi a ...