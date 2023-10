Lorenz Simonetti si racconta | “Credo nei sogni e spingo chiunque a crederci”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La carriera diè appena iniziata. Un giovane artista che ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, tra i primi della sua carriera. Eppure, i suoi progetti sono veramente ambiziosi, anche se è conscio di quanto sia dura farsi largo nell’immaginario musicale italiano. Classe 2001,ha scoperto fin da piccolo la sua passione per la musica e per il pianoforte. Il suo percorso è ancora agli esordi, ma la sua musica ha già colpito nel mondo dei social dove l’artista è molto seguito dalla nuova generazione. Il cantante è anche un grande sognatore e non vuole smettere di credere nei suoi obiettivi., foto Courtesy of Press Office – VelvetMag Giovanissimo, ma con la giusta grinta. Pronto ad uscire fuori dagli schemi e andare a fondo nel ...