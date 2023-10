Lombardia | Mazzali | ' ' Valle dei Segni' in Val Camonica ottimo esempio turismo in Europa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Tra le 'best practice', i migliori esempi nel campo delin, figura la 'dei-Wine Trail 2023', che si terrà tra poche settimane in Val, terra lombarda con una storia di oltre 200 milioni di anni. E' un altro successo dellombardo". Così Barbara, assessore a, Marketing territoriale, Design, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regionein un messaggio inviato alla conferenza stampa organizzata oggi a Piamborno (Brescia) per la seconda edizione delladeiWine Trail 2023, in programma dal 27 al 29 ottobre in Val, tra le province di Brescia e Bergamo. Le ...