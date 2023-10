Loki 2 | recensione della seconda stagione | alla ricerca del tempo perduto

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In quel contesto altalenante che è stato la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, un periodo di transizione dopo la conclusioneInfinity Saga, uno degli elementi più interessanti era senz’altro la primadelle avventure di, ancora una volta sfuggitomorte, in questo caso grazie a un paradossorale. Due anni dopo, è giunto il momento di ritrovare l’ingannevole asgardiano, ora che siamo nel vivoFase Cinque (avviata qualche mese fa con il terzo episodio delle vicende di Scott Lang) eMultiverse Saga. Eccoci, quindi, alle prese con ladi2, che si basa sulla visione in anteprima di quattro episodi su sei. Come per la prima annata, la distribuzione su Disney+ sarà a cadenza ...