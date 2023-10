Lo scontrino misterioso delle pesche a San Vito Lo Capo | Qualcuno può spiegarmi quanto ho pagato?

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi Notizie Hai mai desiderato fare un salto in Sicilia, forse a SanLo, ma ti sei sempre chiestopotrebbe costare il costo della vita lì? O magari sei curioso di sapere se le voci sulla costosità di questa località sono vere? Beh, un recente tweet potrebbe fare luce su questa questione. SanLoè una località da favola sulla costa nord-occidentale della Sicilia. Le sue spiagge mozzafiato, la bellezza naturale e una ricca storia la rendono un luogo ideale per chi cerca un po' di tutto: relax, avventura e cultura. Macosta fare la spesa qui? Il casoa 9 euro a SanLoUna donna, la cui identità è stata riservata per ragioni di privacy, ha condiviso su Twitter uno ...