Lo schiaffo di De Martino a Belen Rodriguez | è lei la sua nuova donna?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tengono sempre banco le vicende private di Stefano De. I due, come noto, hannomente rotto la scorsa estate. Mentre la showgirl argentina sta vivendo un periodo particolarmente turbolento, sia a livello professionale (dopo l'addio a Mediaset, dove conduceva Le Iene e Tu si que vales, non ha ancora trovato unacollocazione) sia personale (c'è chi sui social ha evidenziato la sua allarmante magrezza), per il conduttore di Rai 2 sembrano essere giorni sereni. L'ex giovane allievo di Amici di Maria De Filippi, oggi padrone di casa dell'affermato Stasera tutto è possibile su Rai 2, da alcune settimane avrebbe unafiamma. Si tratta della giovane Martina Trivelli, una bella ragazza castana estranea al mondo dello spettacolo di cui gli esperti di ...