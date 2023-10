LIVE Sinner-Medvedev | Finale ATP Pechino 2023 in DIRETTA | inizia la sfida!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Con attenzionepiazza un buon dritto in uscita dal servizio. PRIMO SET 13:52 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via allacon l’azzurro al servizio! 13:50 Accolti dall’applauso del numeroso pubblico presente entrano in campo Jannike Daniil. 13:45 Addetti del torneo cinese che stanno liberando il campo dal piccolo palco e dal tappeto rosso utilizzato per la premiazione precedente. Ci sarà da attendere ancora una decina di minuti. 13:41 Pubblico delle grandi occasioni che assiepa le tribune del Diamond Stadium. Cresce l’attesa per unache promette spettacolo. 13:36 Appena conclusa la cerimonia di premiazione del torneo di doppio. Ancora qualche minuto di ...