LIVE Sinner-Medvedev 4-3 | Finale ATP Pechino 2023 in DIRETTA | fasi calde del primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Non passa il dritto di. Palla del 4 pari. 40-40 NOOOO…Punto praticamente fatto, rovinato dal clamoroso errore di Jannik, che stecca lo smash. 30-40 Servizio esterno e dritto in avanzamento del russo. 15-40 Due palle break. CHE RISPOSTA! Arriva un missile di rovescio che termina nei piedi di un attonito. 15-30 Terzo ACE di. 0-30 Arrivano missili dalle braccia di, che stavolta sfonda con il dritto. 0-15 Stupendo il cambio in lungolinea con il rovescio di Jannik. 4-3 Game. BOOM! Dritto lungolinea devastante del numero uno d’Italia, che continua a condurre in questoset. 40-30 Risposta vincente di dritto paurosa del moscovita. 40-15 Serve ...