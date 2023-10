LIVE – Roma-Servette | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La, un avvio di stagione estremamente complicato, spera di dare seguito alla vittoria dello scorso turno anche contro ilnel match valevole la fase a gironi di Europa League 2023/2024. La squadra capitolina vuole conquistare altri tre punti per mettere in discesa il proprio raggruppamento. Nella giornata odierna, mercoledì 4 ottobre, il tecnico giallorosso Josè, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. DOVE VEDERLA INSportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.