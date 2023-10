LIVE Italia-Germania 1-3 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | tedeschi ad un passo dai Giochi | si complica il cammino azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 L’tornerà in campo venerdì contro l’Iran, vietato sbagliare ulteriormente. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:33 Questa sera l’ha fatto fatica nel suo complesso, nessuno si è messo particolarmente in luce, la ricezione ha fatto fatica, Giannelli di conseguenza è stato meno preciso del solido in regia e l’attacco ne ha risentito. Grozer ha fatto la differenza con 31 punti e il 28% di efficienza in attacco. Romanò il migliore dei nostri con 16 punti. 20:31 Purtroppo arriva la prima sconfitta per l’. Lavola al comando del gruppo A con 12 punti e 4 vittorie e grazie ai successi ai danni die Brasile è ...